Em Armação, Camila Cássia leva segunda vaga para Mundial Pro Junior

Camila Cássia obteve nesta sexta-feira, 17, na praia de Armação, em Salvador, a segunda vaga na equipe Sul-Americana no Mundial Pro Junior de surfe. Na quinta, 16, Diana Cristina tinha garantido a outra passagem para o campeonato quando conquistou o tetracampeonato do torneio das Américas.

Nas quartas-de-final do campeonato Sul-Americano, Bruna Schmitz venceu Diana Cristina, a francesa Johanne Defay derrotou Barbara Segatto, a havaiana Coco Ho superou Gabriela Leite e Camila Cássia foi melhor do que Sayuri Hashimoto, do Japão. Com a vitória de Coco Ho, que eliminou Gabriela, Cássia assegurou sua vaga e já entrou classificada na água.

"Estou muito feliz. Eu queria muito essa vaga porque esse é meu último ano de Pro Junior, então era a última chance de ir pro Mundial. Quero agradecer a minha familia, minha mãe principalmente, o meu técnico Jacob, meus patrocinadores e todos que torceram por mim. Eu quase consegui no ano passado, perdi a disputa para a Gabriela Leite, mas agora ganhei dela e estou muito feliz mesmo. Eu não conheço Bali, nem a Austrália, então já estou ansiosa esperando a viagem”, declarou, referindo-se às duas etapas do mundial da categoria, em Indonésia e Austrália.

As oitavas-de-final do ASP Women´s Star, torneio profissional, a vice-campeã mundial Silvana Lima foi batida pela peruana Anali Gomez. “Estou muito contente e não esperava isso, pois conheço a Silvana (Lima) há bastante tempo, ela surfa muito e sabia que ia ser muito difícil ganhar dela aqui”, disse Anali.



Depois de Anali, Luana Coutinho superou Priscila Gondim em um duelo brasileiro. Gabriela Leite se recuperou da derrota na categoria Pro Junior e venceu Ornella Pellizzari, da Argentina. Diana Cristina bateu Jacqueline Silva, Coco Ho derrotou a francesa Amandine Sanchez, Bruna Schmitz venceu Suelen Naraísa e o Brasil perdeu os dois últimos duelos internacionais da tarde: Barbara Segatto não foi páreo para Sayuri Hashimoto e Cláudia Gonçalves não conseguiu a vitória sobre Valéria Sole.

Neste sábado, 18, às 10h, acontecem as quartas-de-final do ASP Star. Anali Gomez pega Luana Coutinho, Diana Cristina enfrenta Gabriela Leite, Coco Ho encontra Sayuri Hashimoto e Bruna Schmitz mede forças com Valeria Sole.



Ao meio-dia, as meninas da categoria Pro Junior entram na água para as semifinais: Bruna Schmitz (BRA) x Johanne Defay (FRA) e Camila Cássia (BRA) x Coco Ho (HAV). No início da tarde, serão decididas as campeãs dos dois torneios.

