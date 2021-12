Em alta, dupla Ba-Vi volta a se enfrentar na Série A

Após terem se desencontrado entre as séries A, B e C do Campeonato Brasileiro desde o ano de 2004, Vitória e Bahia finalmente voltam a campo para disputar um clássico válido pela elite do futebol nacional, em jogo válido pela oitava rodada, na tarde deste domingo, 21, na Arena Fonte Nova.

E o reencontro não poderia se dar em momento melhor: decorridas sete rodadas, as duas maiores equipes baianas figuram entre as sete melhores agremiações do torneio. Classificado entre os quatro melhores, o rubro-negro soma 13 pontos ganhos. Na sétima posição, o Bahia tem apenas um ponto a menos que o seu maior rival.

O tricolor, no entanto, tem um jogo a mais que o Vitória e que a maioria dos clubes da competição: na quarta-feira, 10, foi levado a adiantar o jogo que aconteceria somente na 11ª rodada contra o São Paulo, no Morumbi - o Esquadrão venceu por 2 a 1. O tricolor paulista foi também a última vítima do Leão: no último domingo, 14, o Vitória o venceu por 3 a 2 em jogo disputado no Barradão.

Fora dos holofotes da divisão de elite, a disputa do clássico baiano tem pendido para um único lado: com direito a duas goleadas históricas, o Vitória ganhou três dos quatro Ba-Vis disputados neste ano. O Bahia amarga um jejum que já dura pouco mais de dois anos e quatro meses: não vence o rival desde março de 2011.

Recheado de rivalidade e de tabus, o clássico deste domingo movimentou as duas torcidas durante a semana: dada a grande procura por ingressos, são esperadas cerca de 42,2 mil pessoas, número que corresponde à carga máxima disponbilizada pela Arena Fonte Nova para a partida.

Ainda no domingo, além do clássico baiano, o Brasileirão terá também os duelos Internacional x Flamengo, Santos x Coritiba, Atlético-PR x Corinthians, Fluminense x Vasco e Goiás x Portuguesa. O jogo Atlético-MG x Ponte Preta foi adiado.

Vitória

Um trauma na parte lateral da coxa pode tirar o meia Escudero do clássico deste domingo. O jogador participou de um treino leve na manhã deste sábado, 20, mas ainda é tratado como dúvida na Toca do Leão.

Se o meio-campista argentino for vetado para a partida, o técnico Caio Júnior já adiantou que deverá promover a estreia do meia Camacho, jogador contratato recentemente pelo rubro-negro.

Enquanto ainda não pode contar com Deola, com Mansur e com Luís Alberto, todos ainda em recuperação de lesões, o treinador do Leão mantém Wilson, Cáceres e Danilo Tarracha como titulares. Se Escudero for a campo, o treinador chegará à terceira partida consecutiva com a possiblidade de fazer uso da mesma escalação.

Nesta semana, o Vitória apresentou André Lima como o seu mais novo reforço. O jogador já treinou na Toca do Leão e já foi regularizado, mas, de acordo com os médicos do clube, ainda não está pronto para jogar e, portanto, não participará do Ba-Vi.

Bahia

Suspensos, os volantes Diones e Fahel e o meia-atacante Marquinhos Gabriel estão fora do Ba-Vi. São estes os únicos desfalques do técnico Cristóvão Borges para a partida.

Sem problemas de ordem médica, o treinador tricolor não escondeu, durante a semana de treinamentos, que pretende lançar mão de Feijão, de Hélder e de Wallyson, respectivamente, como substitutos.

A julgar pelo modo como repetiu a formação nos treinamentos antes do Ba-Vi, o comandante do Esquadrão parece disposto também a mandar a campo um Bahia composto por três volantes e por três atacantes.

Enquanto Feijão, Hélder e Rafael Miranda poderão ser os responsáveis pela contenção no meio campo, o jovem Anderson Talisca deverá atuar mais adiantado e virar opção como um terceiro atacante.

