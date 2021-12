Em adeus à Juventus, Daniel Alves pede desculpas à torcida 'por algo que disse'

O brasileiro Daniel Alves utilizou as redes sociais para se despedir da Juventus nesta terça-feira. Depois da confirmação de sua saída do clube, o jogador agradeceu o time de Turim e fez questão de exaltar a temporada que viveu na Itália, mas também se desculpou com os torcedores pelas declarações recentes (confira abaixo).

"Peço perdão aos torcedores da Juventus se em algum momento disse algo que lhes ofendeu. Nunca, jamais tive esta intenção, apenas tenho uma forma de viver as coisas espontaneamente que poucos entendem. Apesar de parecer que não sou perfeito, meu coração é puro", escreveu.

Daniel Alves gerou a ira dos torcedores da Juventus ao dizer que o atacante Dybala, maior destaque da equipe, deveria se transferir se quisesse evoluir seu futebol. O brasileiro também afirmou que o time de Turim não mereceu conquistar a Liga dos Campeões, na decisão diante do Real Madrid.

Semanas depois, a própria Juventus anunciou um acordo para a saída do jogador, que não revelou o seu destino, mas admitiu o desejo de atuar na Inglaterra. O Manchester City deve ser a nova casa de Daniel Alves, mas enquanto isso, ele segue lembrando dos bons momentos vividos em Turim.

"Gostaria de agradecer a todos os torcedores da Juventus pelo ano vivido, aos companheiros por me acolher e pelos profissionais que são, porque é por eles que o clube ganha e chega a finais. Creio que meu respeito a este clube e à torcida foi minha dedicação, minha entrega, minha paixão e todo esforço para fazer este clube maior a cada dia", escreveu.

