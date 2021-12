Em 200ª GP da carreira, Massa bate e abandona corrida

O brasileiro Felipe Massa queria comemorar a marca de 200 GPs na carreira neste domingo, 6, mas a corrida na Inglaterra não foi como ele esperava. O piloto se envolveu em uma batida logo após a largada e abandonou a prova.

A maré realmente não está de sorte para Massa. Ele enfrentou problemas em todos os dias de atividade no circuito de Silverstone. Na sexta, 4, ele bateu durante o treino livre. No sábado, ele foi eliminado ainda no Q1 e ficou com a 15ª posição no grid. Massa reclamou da estratégia da Williams.

Na corrida, ele largou mal e caiu para as últimas posições. Logo depois, Kimi Räikkönen perdeu o controle da Ferrari, bateu no guard rail e voltou para a pista. O brasileiro vinham logo em seguida e não conseguiu evitar a batida, ficando de fora da corrida. Por conta do acidente, o GP foi interrompido para limpeza da pista.

