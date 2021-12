Em 13º, Massa lamenta problema no assoalho do carro

Felipe Massa voltou a enfrentar problemas técnicos nesta temporada. Sem sorte, o brasileiro foi prejudicado no GP da Bélgica de Fórmula 1 por uma falha no pneu que afetou o assoalho e tirou boa parte do potencial de sua Williams. Como o problema só foi resolvido na parte final da prova, ele não conseguiu passar do 13º posto na prova.

Massa largou em 9º lugar e fez uma largada cautelosa. Mas aos poucos passou a cair de rendimento porque um pedaço da roda atravessou o assoalho a passou a arrastar na pista, comprometendo o desempenho do carro.

"O pneu ficou no assoalho enrolado no carro. O carro andava para trás. Não tinha como manter. Eu percebi que tinha alguma coisa errada. Eu fui para os boxes mas eles não tiraram [o pedaço]", declarou o brasileiro, em entrevista à TV Globo.

Massa revelou que o pedaço da roda só foi retirado do assoalho em sua terceira parada nos boxes. "Foi bem mais tarde. Eu já estava em 14º. Eu estava virando 1,5 ou 2 segundos acima. Mas quando tiraram, aí mudou tudo. O carro virou na balada que era esperada. Foi uma pena correr com um pedaço no caminho que ficou no meu carro", lamentou.

Enquanto sofria com o problema técnico, Massa via o companheiro Valtteri Bottas disputando colocação entre os líderes da corrida. O finlandês faturou novo pódio neste domingo ao terminar a prova em terceiro lugar. Na quinta posição geral, Bottas tem agora 70 pontos de vantagem sobre o brasileiro (110 a 40) no Mundial de Pilotos.

