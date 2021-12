Em 10º lugar, Massa admite dia 'difícil' em Silverstone

O brasileiro Felipe Massa teve uma exibição discreta nesta sexta-feira, no primeiro dia de treinos livres para o GP da Inglaterra de Fórmula 1. Depois da décima posição nas duas sessões, o piloto da Williams fez uma análise de seu desempenho e admitiu que "o dia não foi fácil".

"Não foi um dia fácil hoje, já que achamos difícil encontrar o balanço correto, especialmente com os novos pneus e o nível baixo de combustível. Com o nível certo de combustível, no entanto, o carro se mostrou bom, consistente e do jeito que esperávamos que estivesse", declarou.

Mesmo vendo pontos positivos no carro, Massa admitiu a preocupação para a prova deste domingo, principalmente em relação aos pneus. "O trabalho mais importante que precisamos fazer é concentrar nos novos pneus para o treino de classificação, já que nosso ajuste não está distante de onde queremos estar."

Felipe Nasr também não esteve em um de seus melhores dias, depois de fechar as sessões da manhã e da tarde, respectivamente, em 11.º e 16.º. O piloto da Sauber, no entanto, se mostrou bastante satisfeito com o desempenho de seu carro.

"Como esperado, Silverstone é um circuito desafiador para nós, dada a alta velocidade das curvas. Do lado do programa, tudo correu bem. Pela manhã testamos ajustes diferentes no carro para encontrar um que encaixasse nesta pista de alta velocidade, enquanto na segunda sessão também testamos o carro com bastante combustível", explicou.

