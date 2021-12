Em 10º, Brasil volta ao Top 10 do ranking da Fifa

Depois de ter caído da oitava para a 11ª posição em outubro, o Brasil retornou ao Top 10 do ranking da Fifa, atualizado nesta quinta-feira, ao assumir a décima colocação. Após vencer Honduras e Chile em amistosos realizados neste mês de novembro, a seleção brasileira galgou um posto e ficou apenas quatro pontos atrás da Holanda, que caiu do oitavo para o nono lugar.

Outra grande seleção que voltou ao Top 10 do ranking foi Portugal, que, empurrado por duas atuações decisivas de Cristiano Ronaldo diante da Suécia na repescagem das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2014, saltou nove colocações e passou a ocupar o quinto lugar na classificação geral da entidade que controla o futebol mundial.

Portugal conseguiu ultrapassar, entre outros países, o próprio Brasil, que neste mês deixou para trás a Bélgica, agora 11ª no geral ao despencar seis colocações, e a Inglaterra, que desceu três postos e passou a figurar no 13º lugar. Entre belgas e ingleses, que caíram por terem sido derrotados em amistosos disputados em casa, agora está a Grécia, 12ª ao galgar três posições.

A liderança do ranking continua na mão da Espanha, seguida por Alemanha, Argentina e Colômbia, nesta ordem. O Uruguai, por sua vez, se manteve no sexto lugar e agora tem em seu encalço a Itália, que trocou de posto com a Suíça, a nova oitava colocada.

Outra gigante do futebol mundial, a França retornou ao Top 20 do ranking depois de ter eliminado a Ucrânia da repescagem das Eliminatórias Europeias e garantido vaga na Copa de 2014. O país subiu da 21ª para a 19ª colocação e, ironicamente, está logo atrás dos ucranianos, que também galgaram dois postos na listagem da Fifa após acumularem uma vitória por 2 a 0 e uma derrota por 3 a 0 no mata-mata diante dos franceses. Também com lugar garantido no Mundial, o México subiu quatro posições e fecha o Top 20, no qual está apenas um ponto atrás da França.

Vale lembrar também que a Fifa utilizou a atualização do seu ranking de outubro para definir os cabeças de chave do sorteio dos grupos da Copa do Mundo de 2014, a ser realizado no próximo dia 6 de dezembro, na Costa do Sauipe, na Bahia. Por figurarem então entre os sete primeiros colocados da listagem, Bélgica e Suíça ganharam este status para o sorteio, se juntando a Brasil (cabeça de chave como país-sede), Espanha, Alemanha, Argentina, Colômbia e Uruguai.

Confira o ranking atualizado da Fifa:

1) Espanha, 1.507 pontos

2) Alemanha, 1.318

3) Argentina, 1.251

4) Colômbia, 1.200

5) Portugal, 1.172

6) Uruguai, 1.132

7) Itália, 1.120

8) Suíça, 1.113

9) Holanda, 1.106

10) Brasil, 1.102

11) Bélgica, 1.098

12) Grécia, 1.055

13) Inglaterra, 1.041

14) Estados Unidos, 1019

15) Chile, 1.014

16) Croácia, 971

17) Costa do Marfim, 918

18) Ucrânia, 907

19) França, 893

20) México, 892

