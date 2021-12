Em 1ª convocação após ir para o Barça, Neymar se cala

Em sua primeira participação pela Seleção Brasileira após se mudar para o Barcelona, Neymar opta por não dar declarações, não falar com a imprensa e se isolar de qualquer polêmica. Na Basileia, onde a equipe dirigida por Luiz Felipe Scolari vai enfrentar a Suíça nesta quarta-feira, Neymar decidiu se blindar nesta nova fase.

Daniel Alves, também do Barcelona e uma das pessoas que o incentivou a ir ao clube catalão, admitiu que a decisão foi a de não expor Neymar. "Temos pouco tempo para trabalhar e é importante não distrair com pequenos problemas que possam interferir", disse. "O negocio às vezes é falar menos e trabalhar mais", afirmou sobre Neymar, que foi diagnosticado com anemia pelo Barcelona. O clube chegou a prever um programa para fortalecer fisicamente o jogador.

Já o capitão Thiago Silva reconheceu que a Seleção entra em sua fase final de preparação para a Copa do Mundo. Apesar de o time apenas realizar amistosos até 2014, o zagueiro do Paris Saint-Germain insiste que os jogadores terão de lidar com cada jogo como se estivessem em jogo três pontos.

"Até agora, não conquistamos nada. O titulo da Copa das Confederações só dá tranquilidade para trabalhar mais e se preparar para a Copa do Mundo", afirmou. "Não é porque ganhamos algo que vamos ficar viajando nas alturas", apontou.

Para ele, a Seleção terá de evoluir para chegar na Copa preparado para disputar um titulo. "Não é porque ganhamos um titulo que está tudo bem", admitiu. Daniel Alves também lembrou que "a Copa das Confederações é passado".

Hoje, a Seleção faz seu único treino para o jogo desta quarta-feira contra a Suíça, na Basileia. Mas David Luiz permaneceu no hotel e é duvida para o primeiro amistoso após a conquista do titulo da Copa das Confederações.

