Elkeson termina campeonato chinês como artilheiro

Revelação do Vitória, o atacante Elkeson fechou o campeonato chinês como o artilheiro isolado da competição pelo Guangzhou Evergrande, com 25 gols. Na última partida, o camisa 9 marcou dois gols nos 5 a 0 sobre o Wuhan Huanghelou.

O Guangzhou terminou com 77 pontos, com 24 vitórias, cinco empates e uma derrota. O meia Darío Conca e Elkeson foram as estrelas da equipe chinesa. "Essa temporada está sendo muito especial para mim. Além de estar fazendo muitos gols, estou conseguindo ajudar o time a conquistar títulos", disse o baiano.

Os chineses buscam agora a conquista da Liga dos Campeões da Ásia. Com 14 gols, Darío Conca foi o terceiro maior artilheiro do campeonato. O próximo compromisso será o segundo jogo da decisão da Liga dos Campeões da Ásia, contra FC Seoul, em casa, no próximo dia 9. A primeira partida terminou empatada em 2 a 2.

