Eliminatórias da Copa Metropolitana sub-15 começam nesta sexta

A Copa Metropolitana sub-15 de futebol chegou à fase mata-mata. São 16 times classificados para as oitavas de final do torneio, sendo 11 do interior e Região Metropolitana e outras cinco da capital.

Os confrontos começam nesta sexta-feira, 24, na partida única entre Bahia de Feira x Galícia, na Arena Cajueiro, às 16h. O Bahia enfrenta a Juazeirense, sábado, às 14h30, no Fazendão. Já o Vitória, pega a seleção de Cachoeira, às 10h30, no Barradão. Nesta fase, os confrontos serão decididos em jogo único. Caso a partida permaneça empatada, os pênaltis darão de quem avança à próxima fase - quartas de final.

Os outros confrontos são: MAF x ADSF; Vera Cruz x Pojuca; São Félix x Dias D´Ávila; Saubara x Real Recôncavo; Jacuipense x Inhambupe. Quarenta equipes participaram da primeira fase da competição, separados em grupos e se enfrentando em seis rodadas.

adblock ativo