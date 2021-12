Elias volta a treinar com bola e projeta retorno contra o Palmeiras

O Corinthians deverá ter um reforço importante para o clássico diante do Palmeiras, no próximo dia 3 de abril. O volante Elias voltou a treinar com bola nesta quinta-feira e disse que espera voltar aos gramados daqui até 10 dias. Seria o suficiente para enfrentar o maior rival.

"Estou em um processo de recuperação técnica. Espero em uma semana ou dez dias já voltar aos gramados", declarou Elias, recuperado de uma fissura na fíbula da perna esquerda. O volante só participou de três partidas no ano: contra XV de Piracicaba, dia 31 de janeiro, e Audax, em 4 de fevereiro, ambos pelo Paulistão, e depois jogou no sacrifício frente ao Cobresal, em 17 de fevereiro.

"Fiquei duas semanas com a perna imobilizada. Comia e dormia. Engordei, o que é normal. Aí tirei a bota, comecei a andar normalmente, fiz trabalhos dentro da piscina, na bicicleta, para não perder tanto a condição física", contou o volante, relatando as dificuldades do processo de recuperação.

A volta do volante coincide com um período importante da temporada. Após enfrentar o Palmeiras, o Corinthians vai viajar para pegar o Santa Fe em Bogotá, pela Libertadores. "O importante é que pude me recuperar antes dos jogos mais importantes e decisivos de Libertadores e Paulistão", destacou.

