Elias treina e pode jogar no Bahia contra o Fluminense

Depois de sair lesionado logo aos 20 minutos do primeiro tempo contra o Flamengo, o atacante Elias já era dado como praticamente fora do jogo desta quarta-feira, 10, às 19h30, contra o Fluminense.

Mas, para a surpresa de todos, o jogador participou do treino com bola no Fazendão na tarde desta segunda-feira, 8, e pode ficar a disposição do técnico Jorginho para o próximo jogo do tricolor baiano.

Segundo o médico do tricolor baiano, Dr. Luiz Sapucaia, Elias teve uma recuperação rápida por não ter insistido em campo após ter sentido as dores.

"Elias teve um estiramento grau um, pequeno, que começamos a tratar precocemente. Ele está sem dor, mas estávamos poupando ele dos treinos mais agressivos. Para definir (se joga ou não), só quarta, mas pelo treino de hoje (segunda), está muito bem. Vamos ver como ele vai responder amanhã (terça)".

A situação de outros dois titulares também foi alvo das perguntas da imprensa presente ao Fazendão. O lateral Jussandro, com fadiga muscular devido a sequência de jogos, além do volante Diones, com dores no tornozelo, estão sob observação do departamento médico, mas não devem preocupar para a partida contra o Fluminense.

Caveirão - Segundo o Dr. Sapucaia, quem pode reaparecer em breve no Bahia é Souza. O tratamento do atacante tem evoluído bem e o jogador já não sente dores na coxa direita. Mesmo fora da partida contra o Fluminense, o Caveirão pode ser a surpresa para o confronto seguinte contra o Coritiba no domingo, 14, às 16 horas, no Couto Pereira.

Contra o Fluminense, o Bahia terá o desfalque do volante Kléberson, suspenso com o terceiro cartão amarelo. Quem também não pode aparecer entre os relacionados é o atacante Ciro, por questões contratuais no empréstimo com o Flu, clube proprietário do seu passe.

adblock ativo