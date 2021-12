Elias desequilibra e Vitória é goleado pelo Atlético-GO

Em jogo válido pela 19ª e última rodada do 1º turno do Campeonato Brasileiro da Série A, o Vitória foi até Goiânia enfrentar o Atlético-GO e levou 4 a 1. O destaque da partida foi o meio-campo Elias, que marcou 2 gols e deu passe para outros dois.

O resultado deixa o Leão, que não vence há quatro partidas, mais próximo da zona de rebaixamento. O próximo jogo do Vitória será contra o Palmeiras, no Barradão, na próxima quarta-feira, 8, às 22h, pela 20ª rodada do Brasileirão.





Já o Vitória tentava chegar ao gol atleticano com Júnior, mas sem sucesso. Por sinal, foi do diabo loiro a melhor oportunidade do Vitória na partida. Aos 29 min, ele recebeu livre na área passe de Ricardo Conceição e, de frente do goleiro Márcio, mandou no travessão. Aos 43 min, nova chance desta vez com Gabriel Paulista. Após cobrança de falta, o zagueiro improvisado na lateral-direita ganhou no alto da defesa do Atlético-GO, mas mandou pra fora.



Nos acréscimos, mais uma vez a falta de concentração do rubro-negro baiano nos minutos finais foi fundamental. Aos 45 min, Elias recebeu bola na esquerda da área do time baiano, cortou Egídio e, com o pé direito, mandou para o fundo das redes do goleiro Viáfara. Foi o oitavo gol do meio campo na competição.



Insatisfeito com o rendimento do lateral-esquerdo Egídio, o técnico Toninho Cecílio sacou o jogador e colocou Thiago Humberto no intervalo. Dentro de campo, o Vitória começou o segundo tempo em cima tentando diminuir o placar, mas encontrava a defesa do Atlético bem montada. Apesar disso, o dragão goiano teve uma grande chance, aos 07 min, com a bola passando perto do gol de Viáfara.

Aos 12 min, não teve jeito. Elias deu um belo passe para Juninho que só teve trabalho de empurrar para as redes do rubro-negro baiano. Aos 22 min, o Atlético quase faz o terceiro com Elias, mas o goleiro do Vitória defendeu.



Em seguida, Toninho Cecílio mexeu na equipe colocando Kléber Pereira no lugar de Soares, que saiu machucado. Aos 23 min, Elkeson cobrou falta com força, mas Márcio defendeu. Cinco minutos depois, Elkeson bateu falta novamente, sem chances para o goleiro atleticano: 2 a 1.



Depois disso, o Vitória foi pra cima buscando o empate, mas deixou espaços na defesa. Aos 36 min, Wallace fez falta em cima de Juninho dentro da área. Pênalti. Elias cobrou no meio do gol, sem chances para Viáfara. Seis minutos depois, Elias, o nome do jogo, deu outro belo passe para Juninho que, mesmo desequilibrado, fechou o placar, 4 a 1 para o Atlético-GO.



Atlético-GO 4 X 1 Vitória



Atlético-GO - Marcio; Vitor Ferraz, Welton Felipe, Daniel Marques e Thiago Feltri; Ramalho, Pituca, Wesley e Diguinho; Elias e Juninho.

Técnico: René Simões

Vitória - Viáfara; Eduardo, Wallace, Anderson Martins e Egidio; Vanderson, Ricardo Conceição, Bida e Elkeson; Henrique e Júnior.

Técnico: Toninho Cecílio

Gols: Elias (aos 45 do 1º tempo e aos 38 do 2º tempo) e Juninho (aos 12 e aos 45 do 2º tempo) para o Atlético; Elkeson (aos 28 minutos do 2º tempo) para o Vitória.

Cartões amarelos: Vitor Ferraz, Elias e William (Atlético-GO); Wallace (Vitória)

Local: Serra Dourada, Goiânia

Público: 2.323 pagantes

Renda: R$ 36,490

Árbitro: Antônio Hora Filho (SE)

Assistentes: Emerson Augusto de Carvalho (Fifa/SP) e Guilherme Dias Camilo (MG)

