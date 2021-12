Elenco do Leão vale dobro do plantel tricolor, diz pesquisa

Às vésperas do início do Campeonato Brasileiro, a rivalidade entre Bahia e Vitória, que voltam a atuar juntos na Série A depois de 10 anos, promete aumentar. Isso porque um estudo divulgado pela Pluri Consultoria escalona os clubes que participarão da Primeira Divisão pelo valor de seus elencos.

O Vitória, recém-promovido à elite do Brasileirão, ocupa a 11ª colocação desse estudo, atrás do Flamengo e a frente de equipes como Vasco e Coritiba. O Leão tem elenco avaliado em R$ 73,3 milhões, 32% a mais que em 2012 (R$ 55,5).

Já o Bahia teve uma queda brusca no período de um ano. Se em 2012 o Esquadrão de Aço possuía um elenco avaliado em R$ 62,5 milhões, neste ano, o escrete tricolor vale apenas R$ 36,8 milhões. A queda foi de 41%, que o derrubou da 14ª para a 19ª posição em um ano, a frente apenas da Portuguesa.

Comparação nacional - Os números revelam três níveis de força na avaliação dos elencos. No primeiro, as três grandes equipes paulistas, Santos, Corinthians e São Paulo, respectivamente. Os três possuem grupos avaliados em mais de R$ 200 milhões.

O Santos lidera muito em função de seu principal craque. Neymar, sozinho, está avaliado em torno de R$ 144 milhões.

No segundo escalão, Atlético-MG, Fluminense, Grêmio, Internacional, Cruzeiro, Botafogo e Flamengo estão na faixa entre 100 e 200 milhões.

O Vitória lidera o terceiro patamar, mas a discrepância para o time imediatamente a sua frente, o Flamengo, é enorme (R$ 60 milhões).

O Criciúma, que também veio da Segundona, foi a equipe com maior valorização, cerca de 153%. Em valores brutos, Corinthians e Atlético-MG tiveram as maiores valorizações, cerca de R$ 51 milhões. Em contrapartida, o Vasco foi a equipe com maior desvalorização: 56,8%. Em seguida vem o Bahia, que teve uma queda percentual de 41,3%.

Métodos utilizados - Dentre os critérios utilizados pela entidade para avaliar os jogadores, foram levados em conta aspectos como idade, qualidade técnica e tática, condicionamento físico e clínico, nível dos campeonatos que disputa, convocações e retorno de marketing, entre outros.

Outro aspecto relevante é o momento dos times em que o jogador atua. Esse fator explica, em parte, o distanciamento entre os rivais baianos. Os elencos foram avaliados tendo por base a data de 16 de maio de 2013. Os valores dizem respeito somente ao grupo de profissionais, sem a inclusão das categorias de base.

