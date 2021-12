Eleito melhor em Toulon, Rodrigo Caio festeja

Se na zaga do São Paulo o garoto Rodrigo Caio tem sido contestado, no meio-campo da seleção brasileira sub-21 ele brilhou. No importante Torneio de Toulon, a mais tradicional competição de base do futebol, o jogador tricolor não apenas conquistou o título com o time olímpico do Brasil como foi eleito o melhor atleta do torneio.

Aos 20 anos, Rodrigo Caio foi mais uma vez o capitão da seleção, reassumindo um posto que foi dele em 2012. Ele acabou de fora do Mundial Sub-20 do ano passado, mas agora aparece como um dos grandes nomes da geração que terá idade olímpica em 2016.

"Foi uma emoção muito grande vestir a camisa da Seleção, porque é uma sensação única. Estou muito feliz pela oportunidade, principalmente com a conquista, e levarei essa experiência para sempre comigo", festejou o jogador, em entrevista ao site oficial do São Paulo.

Titular absoluto do São Paulo desde o Paulistão do ano passado, Rodrigo Caio ganhou a confiança de Alexandre Gallo, que optou por escalá-lo como primeiro volante, sua posição de origem. "Só posso agradecer pela oportunidade, porque não tem preço poder defender a seleção em um campeonato tão importante e com um grupo tão bom", elogiou.

