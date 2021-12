Eleito atleta com melhor físico, CR7 nega vaidade

O português Cristiano Ronaldo foi eleito o atleta com melhor forma física do mundo pela revista Men's Health. Ao ser questionado sobre o título, CR7 disse que nunca malhou para se sentir bonito, e sim, por conta da sua saúde e profissão.

"Não mantenho meu corpo em plena forma porque preciso posar para um serviço fotográfico ou porque quero ser bonito. Faço isso pelo meu trabalho. Um jogador de futebol deve ser saudável e forte, pronto para entrar em campo em qualquer partida, em qualquer momento da temporada. Por isso sempre me preparo e não me concentro só no corpo, mas sobretudo no aspecto mental, que para mim é o mais importante", disse para a revista.

A boa forma permite que Cristiano Ronaldo corra quase 10 km por jogo, dê 33 arrancadas por jogo, salte quase 80 cm de altura e tem um chute que chega a atingir 130 km/h.

