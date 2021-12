Elano renova com o Santos e adia aposentadoria para o fim do ano

Havia a expectativa de que o meia Elano, de 34 anos, encerrasse a carreira ao fim do Campeonato Paulista. Mas o veterano, um dos jogadores mais importantes do Santos neste século, adiou a aposentadoria pelo menos até o fim do ano. Nesta quinta-feira, com uma curta postagem no Twitter, ele revelou que fica no clube até dezembro.

"Contrato renovado até dezembro 2016. Obrigado a todos", escreveu ele, que voltou ao Santos no início do ano depois de uma curta passagem, de quatro meses, pelo Chennaiyin, da fraca Indian Super League. No Paulistão, após quatro rodadas, jogou apenas os 12 minutos finais do duelo contra o Ituano.

O meio-campista está em sua quarta passagem pelo Santos. O jogador era titular no time que revelou Diego e Robinho, em 2004, voltou ao clube em 2011, depois no início do ano passado, e novamente agora em janeiro.

Banco do Flamengo em 2014, Elano aceitou o desafio de ser um dos poucos jogadores de alto nível não aposentados a jogar na liga indiana, no fim daquele ano. Depois, repetiu a dose, voltando para lá no segundo semestre de 2015, cumprindo um contrato estabelecido anteriormente. Agora, quer ficar a temporada toda no Santos.

"A saída no ano passado foi muito triste. Não foi um ano completo, mas eu já tinha um compromisso acertado na Índia. Agora em 2016, espero fazer um início bom parar acabar o ano ainda melhor", havia dito Elano na reapresentação dele ao Santos, em janeiro.

