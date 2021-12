'El Paredón' colombiano retorna ao futebol da Bahia

Ídolo rubro-negro entre 2008 e 2011, Julián Viáfara inicia, aos 36 anos, uma nova jornada no futebol baiano. E o clube que ele passará a defender tem o mesmo nome daquele que o consagrou. O Vitória, agora, é o da Conquista, que ontem fechou a contratação do goleiro colombiano para a disputa do Baianão-2015.

Viáfara se apresenta ao novo time na segunda-feira. E a festa da estreia já está sendo preparada. Provando que seu destino está mesmo ligado ao nome Vitória, a partida, em casa, será contra o Bahia, histórico rival do Leão da Barra e time que também está entalado na garganta dos conquistenses. O duelo, no dia 1º de fevereiro, será pela abertura do campeonato.

"Para mim, esse jogo será especial no sentido de ser a minha volta ao futebol. Passei um ano sem jogar (o último time de Viáfara foi o Quindío, da Colômbia). O objetivo vai além de enfrentar o Bahia. Meu foco será que o Vitória da Conquista estreie com o pé direito e lute pelo título", afirma o colombiano.

No discurso, fica claro que, ao menos neste Campeonato Baiano, o único Vitória que estará no pensamento de Viáfara será o do interior do estado. Quanto ao de Salvador, ele não esconde uma pequena mágoa por ter sido dispensado em maio de 2011 após falhar na final do Baianão, no 2 a 1 em favor do Bahia de Feira que tirou o inédito pentacampeonato do Leão.

"Aprendi a diferença entre ser torcedor e ser profissional. Se eu chegar à final, não vai fazer diferença se for contra o Bahia ou o Vitória. Não adianta você se apaixonar por um clube porque, no fim das contas, eles só veem o atleta como máquina e não se preocupam com o sentimento", comentou o goleiro, que, apesar de tudo, continua tendo o Vitória como time do coração.

Em 2014, ele foi como torcedor à maioria dos jogos no Barradão e aos Ba-Vis da Fonte Nova. Em dezembro de 2013, já havia homenageado o Rubro-Negro baiano tatuando um leão no seu braço direito.

Preparação

Mágoas do goleiro à parte, a preparação para a estreia segue forte em Vitória da Conquista. Até porque o jogo marcará também a celebração dos 10 anos do clube local, fundado em 21 de janeiro de 2005.

"Estamos preparando uma grande festa na cidade. Também temos uma certa rivalidade com o Bahia. Os torcedores deles vivem nos chamando de fregueses. Mas o Bahia não terá nenhuma facilidade no jogo. Nossa equipe está muito forte, com atletas como Fausto (volante, ex-Bahia), Neto Potiguar (atacante, ex-Bahia) e Brasão (atacante, ex-Santa Cruz). E a chegada de Viáfara, além de motivar a torcida, dá uma segurança à nossa defesa", comenta o presidente do Conquista, Ederlane Amorim.

Viáfara completa: "Tenho um conhecimento aprimorado da minha posição. Na minha idade, o mais importante é manter o físico. E eu nunca parei de treinar. Em 10 a 15 dias de trabalho com bola, estarei na minha melhor forma, a mesma dos tempos que joguei no Vitória. Vai dar tudo certo".

*Colaborou Moysés Suzart

