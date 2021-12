Os pesos penas brasileiros (categoria até 70,3 Kg) Edson Barboza, Charles "do Bronx" Oliveira e Joaquim Silva venceram suas lutas neste sábado, no UFC on Fox 31, realizado em Milwaukee, nos Estados Unidos. Os três atletas conseguiram terminar seus combates sem precisar da pontuação dos juízes.

Barboza, que vinha de duas derrotas seguidas, enfrentou o norte-americano Dan Hooker na penúltima luta da noite, nomeada pelo UFC de "co-atração principal". Em duelo equilibrado, o lutador brasileiro suportou bons golpes sofridos e minou o adversário com muitos chutes nas pernas e no corpo. No terceiro assalto, o último do combate, Barboza encerrou a disputa após uma longa sequência de ataques no tronco do rival, que se ajoelhou depois de sofrer um soco na região.

Estadão Conteúdo Edson Barboza vence por nocaute e Charles do Bronx vinga primeira derrota no UFC

Também no card principal, Charles do Bronx derrotou o norte-americano Jim Miller por finalização, em duelo que durou apenas 1min15s. Finalizado pelo rival em 2010, o brasileiro dominou as costas do adversário ainda quando estavam em pé, aplicou uma queda e trabalhou na posição até conseguir encaixar um mata-leão e vingar o primeiro revés sofrido por ele no UFC. Charles agora acumula três vitórias consecutivas no Ultimate.

No card preliminar, Joaquim Silva venceu o norte-americano Jared Gordon por nocaute no terceiro round, após longa sequência de socos que deixou o adversário apagado em pe. A vitória foi importante para o brasileiro porque ele vinha de derrota, sofrida em janeiro.

No evento principal da noite, o norte-americano Al Iaquinta venceu o compatriota Kevin Lee pela segunda vez na carreira. Em revanche de duelo que aconteceu em 2014, o triunfo veio por decisão unânime dos juízes, parciais de 48x47, 48x47 e 49x46.

