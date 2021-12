Ednaldo Rodirgues é reeleito presidente da FBF

O presidente da Federação Bahiana de Futebol (FBF), Ednaldo Rodrigues, foi reeleito nesta quinta-feira, 2, por aclamação em assembleia extraordinária. Com o resultado do pleito, ele parte para mais quatro anos à frente da entidade. Seu atual mandato se encerra em janeiro do ano que vem.

Com a reeleição, Ednaldo segue presidente da FBF até janeiro de 2019. A eleição desta quinta foi com chapa única. O edital de convocação da eleição, lançado em 19 de setembro, abria as inscrições das chapas até o dia 29. Fora o grupo de situação, nenhuma outra chapa foi inscrita.

Com o apoio quase unânime de seus afiliados, a chapa do presidente Ednaldo Rodrigues, no ato de sua inscrição, foi subscrita pelos 12 clubes da Primeira Divisão do Campeonato Baiano, pelos 10 da Segunda, além de clubes amadores e pela maioria das 131 Ligas de futebol do interior.

Na assembleia que selou a aclamação, entre os cerca de 150 dirigentes presentes com direito a voto, esteve o presidente do Vitória, Carlos Falcão. Já o Bahia, embora tenha apoiado a candidatura, não pôde se fazer presente através da figura de seu presidente, Fernando Schmidt.

