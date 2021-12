Edmundo afirma ter jogado mais que Ronaldo

Ex-jogador e comentarista esportivo, Edmundo afirmou que foi melhor jogador do que Ronaldo Fenômeno durante a carreira no futebol.

Ambos participaram da Seleção Brasileira vice-campeã da Copa de 1998. Na época, o Fenômeno era titular no ataque da seleção comandado por Zagallo, e Edmundo era reserva o imediato para o posto.

Os dois jogadores se destacaram em 1997. Ronaldo brilhava no ataque da Inter de Milão da Itália, onde ganhou o título de melhor jogador do mundo. Enquanto Edmundo, que jogava no Vasco, se destacava como artilheiro do Brasileirão com 29 gols, recorde na época.

"Não só em 1997, eu joguei mais que ele a vida inteira. Fiz o dobro de gols", disse o ex-atacante do Vasco, à revista Playboy

Edmundo, de 43 anos, jogou pelo futebol profissional entre 1992 e 2008, enquanto Ronaldo, 37, começou a jogar de 1993 até 2010. Ainda segundo a publicação da revista, Ronaldo somou 481 gols na carreira, enquanto Edmundo fez 344.

