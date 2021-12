Edinho Nazareth deixa TV e quer voltar a ser treinador

Com três copas do mundo em sua bagagem, o ex-zagueiro Edinho Nazareth, com passagens no comando técnico de Bahia e Vitória, pretende voltar a atuar na beira dos gramados. Trabalhando na televisão desde 2012, o profissional pediu desligamento do canal fechado SporTV nesta segunda-feira, 25, com o intuito de dedicar-se exclusivamente ao futebol.

"Minha saída do SporTV foi muito tranquila. Sempre me deixaram confortável caso eu quisesse desempenhar outras funções fora dali. Foram seis anos muitos proveitosos que, com certeza, me ajudaram no que diz respeito à amadurecimento principalmente", afirmou Edinho Nazareth em entrevista ao site Futebol Interior.

Como treinador, Edinho atuou em grandes clubes do futebol brasileiro, como Fluminense, Grêmio e Sport, além da dupla Ba-Vi. No Leão, o treinador passou por um processo judicial em relação a uma dívida de US$ 500 mil contraída pelo clube durante a gestão do ex-presidente Paulo Carneiro, em 2003. Na ação concluída em 2017, ambas as partes chegaram a um acordo, e o Rubro-Negro terminou por indenizar o comandante em R$ 6,5 milhões.

Para oficializar seu retorno, Nazareth ainda precisará realizar um curso para obter as licenças exigidas pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). "Espero me qualificar, aprimorar aquilo que tenho como ideia de futebol, me enquadrar dentro das necessidades do futebol atual e me colocar à disposição do mercado. Voltar para o campo é a minha maior motivação", concluiu.

