Edilson treina no Vitória para readquirir forma física

O atacante Edilson pode estar de volta ao Vitória para a seqüência do Campeonato Brasileiro da Série B. O experiente jogador, de 36 anos, que já passou pelo clube no ano de 2004, está no Leão para readquirir a forma física.

Sem atuar desde o final do ano passado, Edilson passou pela primeira avaliação na manhã desta segunda-feira, 6, no CT Manoel Pontes Tanajura, sob os cuidados do fisiologista Alexandre Dortas.

O jogador ainda não assinou nenhum contrato com o Leão, mas caso melhore fisicamente, tem o aval do treinador Marco Aurélio, que o dirigiu no Kashiwa Reysol e no Cruzeiro, para integrar o atual elenco rubro-negro.

Em declaração ao site ofical do clube, o presidente do Vitória, Jorge Sampaio, não descartou o retorno do atacante ao Rubro-negro. “Por enquanto, Edilson vai ficar treinando, mas podemos acertar”, disse.

O "Capetinha" - apelido adquirido após sua passagem pelo Palmeiras - começou a carreira profissional no Industrial-ES em 1990. Depois passou por clubes como Tanabi, Guarani, Corinthians, Flamengo, Cruzeiro, Vasco e São Caetano. No exterior, vestiu as camisas de Kashiwa Reysol e Nagoya Grampus (Japão), Benfica (Portugal) e Al Aïn (Emirados Árabes).

Em 2004, Edilson defendeu o Vitória mas não conseguiu livrar o clube do rebaixamento para a Série B. A equipe acabou derrotada pela Ponte Preta por 2x1, no Barradão, terminando o Campeonato Brasileiro, na vice-lanterna da competição.

adblock ativo