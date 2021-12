Edílson Capetinha é preso em SC por não pagar pensão alimentícia

O ex-jogador Edílson Capetinha foi preso no sábado, 4, em Santa Catarina, por não pagar pensão alimentícia. O pentacampeão do mundo estava em Rio Negrinho, cerca de 262km de Florianópolis, onde iria participar de um jogo festivo. A partida também contaria com a participação de Marcelinho Carioca.

Edílson foi levado para o Presídio Regional de Mafra, também no estado catarinense. O atleta foi detido no início da tarde de sábado, na pousada onde estava hospedado. Foi a quarta detenção do ex-jogador por esse motivo. A outras foram em 2014, 2016 e 2017.

A Holder Serviços e Eventos, empresa que organizou o evento em Rio Negrinho, emitiu nota sobre o ocorrido. "Comunicamos que fatos alheios à nossa vontade impediram a participação do jogador Edilson Capetinha em nosso evento de hoje (sábado)", informou.

"Mas ao chegar em Rio Negrinho hoje, recebeu uma intimação judicial e foi deslocado pela Polícia Civil até Mafra, onde atenderá resultados de processo no qual é réu. Lamentamos pelo atleta e a todos os que aguardavam vê-lo em Rio Negrinho. A Holder Serviços e Eventos já está tomando as providências cabíveis para resolver a situação com os empresários do jogador", finalizou a nota.

