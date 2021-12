Edição 2019 dos Jogos Universitários Brasileiros é apresentada em Salvador

Representantes das universidades públicas e privadas e de institutos federais baianos vão conhecer os detalhes dos Jogos Universitários Brasileiros - JUBs 2019 nesta terça-feira, 16, às 14h, no auditório da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), no Centro Administrativo da Bahia.

O encontro será feito para apresentar os detalhes do JUBs 2019, competição que acontece em outubro, na Bahia. O evento é promovido Setre e a Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb)

O JUBs é considerada a maior competição esportiva universitária da América Latina,e reúne várias modalidades, entre elas, estão as tradicionais provas de atletismo, atletismo paradesportivo, basquete, ciclismo, futsal, modalidades do e-sports, entre outros.

