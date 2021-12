Ederson marca e garante Lazio na ponta da Liga Europa

A Lazio assumiu nesta quinta-feira a liderança do Grupo J da Liga Europa. No Estádio Olímpico de Roma, a equipe italiana derrotou o Maribor, da Eslovênia, por 1 a 0 e chegou aos quatro pontos, após a disputa de duas rodadas. Já o time esloveno está com um ponto a menos.

O gol do time italiano foi marcado pelo brasileiro Ederson aos 17 minutos do segundo tempo. Ele aproveitou o rebote de um chute de Floccari e empurrou a bola para as redes. A vitória poderia ter sido mais fácil se o brasileiro Hernanes não tivesse desperdiçado um pênalti aos 31 minutos da etapa final, defendido por Handnovic.

Também pelo Grupo J, na Grécia, o Panathinaikos empatou com o Tottenham por 1 a 1. O resultado deixou o time inglês com dois pontos na chave, na terceira colocação, um a mais do que os lanternas gregos. Michael Dawson abriu o placar aos 35 minutos do primeiro tempo para o Tottenham e Toché empatou aos 32 minutos da etapa final.

Em má fase, o Athletic Bilbao voltou a tropeçar na Liga Europa ao perder para o Sparta Praga por 3 a 1, fora de casa, e está com apenas um ponto no Grupo I. O time checo abriu 2 a 0 na etapa inicial, com gols de Zapotocny, aos 26, e Balaj, aos 41 minutos. Husbauer ampliou para 3 a 0 aos 11 minutos da etapa final. O time basco diminuiu com Óscar de Marcos, aos 18.

O Lyon chegou aos seis pontos, na liderança do Grupo I, ao vencer o Kiryat Shmona, de Israel, por 4 a 3, fora de casa, em triunfo definido apenas aos 47 minutos do segundo tempo por Fofana, que fez dois gols na partida. Monzón e Reveillere fizeram os outros gols do time francês, que foi vazado por Abuhazira, que marcou duas vezes, e Levi.

Com gols de Edmar e Cleiton Xavier, o Metalist Kharkiv venceu o Rapid Viena, da Ucrânia, por 2 a 0 e chegou aos quatro pontos, na liderança do Grupo K. A pontuação é a mesma do Bayer Leverkusen, que bateu o Rosenborg por 1 a 0, na Noruega, com gol de Kiessling.

Pelo Grupo G, o Genk se isolou na liderança, com quatro pontos, ao empatar com o Basel por 2 a 2, fora de casa. Já o Sporting foi surpreendido ao perder para o Videoton, da Hungria, por 3 a 0.

No Grupo L, o Hannover chegou aos quatro pontos e assumiu a liderança da chave ao vencer o Levante por 2 a 1, na Alemanha. Já Helsingborg e Twente empataram por 2 a 2 na Suécia.

adblock ativo