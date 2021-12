Ecclestone lamenta som de novos motores da F1

O ex-piloto e atual CEO da Fórmula 1, Bernie Ecclestone, disse que ficou horrorizado com a mudança no som dos novos motores V6 turbo, que equipam os carros nesta temporada. De acordo com o mandatário, o som dos motores não está à altura da categoria.

Depois da mudança no regulamento, os desenhos dos bólidos foram alterados, novas tecnologias de recuperação de energia foram implantadas e os antigos motores V8 foram substituídos.

"Esses carros não fazem barulho de carros de corridas. Falei na última segunda com Jean Todt (presidente da Federação Internacional de Automobilismo) para saber se tem um jeito de mudar isso. Não sei se é possível, mas tem que tentar. Não dá para esperar toda a temporada, porque vai ser tarde demais", afirmou Ecclestone.

Segundo o dirigente, diversos fãs da Fórmula 1 reclamaram dos novos motores. Ele ainda acrescentou que Luca di Montezemolo, presidente da Ferrari, também disse que nunca recebeu tantas mensagens com queixas de seguidores do esporte de que este não era som de carros de Fórmula 1.

Com os novos motores, chamados oficialmente pelas equipes de unidades de potência, o ronco foi reduzido por conta da queda no giro. Os modelos da temporada 2013 chegavam a 18 mil rotações por minuto (rpm), enquanto os deste ano não passam das 15 mil.

A organização do GP da Austrália reclamou da falta de barulho no circuito de Melbourne, onde a temporada começou no domingo, 16, com a vitória do alemão Nico Rosberg, da Mercedes.

Compare no vídeo abaixo o ronco dos motores nas temporadas 2013 e 2014:

Motores F1 - GP da Austrália 2013 x 2014

