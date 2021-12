Ecclestone diz que Mundial 2013 de F1 terá 19 corridas

A temporada de 2013 de Fórmula 1 terá 19 Grandes Prêmios e não 20, como estava previsto num primeiro momento, anunciou nesta quarta-feira, 9, o diretor executivo da competição, Bernie Ecclestone, em entrevista ao jornal austríaco Krone Zeitung.

"O dia 21 de julho ficará livre", informou o britânico sobre a data na qual, a princípío, aconteceria o Grande Prêmio da Europa.

A Áustria, que queria organizar a corrida no circuito de Spielberg, no sul do país, recebeu a resposta negativa de Ecclestone.

"Os hotéis são poucos, esse é o único problema. A pista é perfeita. Infelizmente, não existem quartos de hotel suficientes na região", disse o chefão da Fórmula 1.

A possibilidade de disputar o Grande Prêmio da Europa no circuito francês de Castelet também foi rejeitada. "No momento, a corrida não será disputada", declarou Ecclestone.

Por outro lado, ainda não foi decidido se o Grande Prêmio da Alemanha será disputado em Hockenheim ou Nurburgring, mas Ecclestone já adiantou sua preferência.

"Deve acontecer em Nurburgring e tentaremos confirmar o mais cedo possível", informou.

adblock ativo