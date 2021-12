E.C. Feira Santana: ex-Bahia de Feira oficializa mudanças

A partir desta quinta-feira, 18, o antigo Tremendão, campeão estadual em 2010, deixa oficialmente de ser o Bahia de Feira para se chamar Esporte Clube Feira de Santana.

O clube aproveitou a mudança e já lançou a sua nova página na internet. No novo site, o Feira de Santana coloca expõe a sua história, apresenta o seu elenco e convida os torcedores a elegerem o nome do novo mascote.

A mudança no Bahia de Feira aconteceu depois que o clube do interior fechou parceria com o Vitória. Além do nome, o time feirense trocou o antigo uniforme tricolor pelo rubro-negro.

A parceria prevê um investimento milionário do Vitória no time do interior, em troca de 50% dos direitos econômicos dos jogadores pertencentes ao Feira de Santana.

Como fruto primeiro da parceria, o atacante Rômulo, que se consagrou como artilheiro do Campeonato Baiano pelo Tremendão, foi negociado com o rubro-negro da capital.

