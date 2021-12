Ebola faz Serra Leoa cancelar jogos de futebol no país

Um dos países afetados pelo maior surto do vírus Ebola da história, Serra Leoa anunciou nesta terça-feira, 5, o cancelamento de todos os jogos de futebol no país. Na semana passada, o presidente serra-leonês decretou estado de emergência pública por conta da epidemia. Até segunda-feira, 887 pessoas haviam morrido na África Ocidental, especialmente na Libéria, em Serra Leoa e Guiné.

Em nível internacional, a decisão de Serra Leoa pode atrapalhar os planos do país de se classificar para a Copa Africana de Nações. A seleção faz parte do Grupo D das Eliminatórias junto com Camarões, Costa do Marfim e República Democrática do Congo, com quem deve disputar uma vaga na repescagem. Os dois primeiros avançam.

No fim de semana passado, Serra Leoa deveria ter enfrentado Seychelles na fase preliminar das Eliminatórias, mas o governo de Victoria proibiu a entrada da delegação de Serra Leoa no arquipélago. Assim, Seychelles cancelou o jogo e aceitou a derrota por W.O., podendo sofrer sanções esportivas.

A delegação de Serra Leoa chegou a viajar até o Quênia, onde faria conexão para Victoria, mas foi barrada de seguir para Seychelles. A partida de ida, em 19 de julho, aconteceu normalmente em Freetown, com vitória dos donos da casa por 2 a 0. Nas próximas partidas das Eliminatórias, Serra Leoa pretende atuar em campo neutro.

