"É viver dois sonhos em um", diz piloto sobre Stock na Bahia

O soteropolitano Patrick Gonçalves, 36 anos, garante estar vivendo um verdadeiro sonho em sua carreira nas pistas. No próximo domingo, dia 26 de agosto, o piloto baiano disputará a primeira prova em sua terra natal pela maior categoria do automobilismo brasileiro, a Stock Car.

"É como juntar dois sonhos num só. Sempre foi um sonho meu correr em casa, e sempre foi um sonho meu correr pela Stock Car. Fazer as duas coisas juntas é mesmo uma experiência única. Espero há muito tempo por isso. Vários pilotos têm esse mesmo sonho, e eu alcancei", diz o piloto, confiante, durante um evento que aconteceu no Shopping Iguatemi na noite desta sexta-feira, 17.

Patrick recebeu o público que passava pelo local e apresentou o seu carro, todo nas cores da bandeira da Bahia, com o qual disputará a corrida no Centro Administrativo da Bahia. Desde já, sentiu o peso de correr na cidade em que nasceu e cresceu. "Já estou sentindo a vibração. Por mais que seja a minha primeira corrida aqui, o público não quer saber disso. Eles querem é ver o baiano na frente, e é isso que vou tentar fazer. Não diria que é uma pressão, porque procuro transformar toda essa pressão em cavalos de força. Podem colocar a pressão, que a gente coloca tudo no carro e assim vou correr mais e mais", brincou o piloto.

A etapa de Salvador, a sétima do calendário da Stock Car, será apenas a quarta corrida de Patrick na nova categoria. Antes, ele disputava a Mini Challenge, uma das divisões que completam o final de semana da provas. Pela Mini, o piloto conquistou os campeonatos de 2010 e 2011, além de vencer o GP Bahia de 2010.

O baiano, no entanto, não acredita que o bom histórico nas pistas do CAB leve-o a um pódio na prova do dia 26. "Meu objetivo principal é pontuar [na Stock, os vinte primeiros colocados pontuam]. Mas a gente sabe que é muito difícil, até porque são alguns dos melhores pilotos do Brasil e do mundo que estão correndo. Mas eu não vou mentir que vou ficar satisfeito se apenas chegar entre os vinte, eu tenho é que buscar ficar em primeiro e esse vai ser o meu alvo na corrida", garantiu.

O GP Bahia da Stock Car acontece no final de semana entre o sábado, 25, e domingo, 26 de agosto, num circuito especial montado na área do Centro Administrativo da Bahia, próximo à Av. Paralela. A largada oficial acontece no domingo, às 9h30. Os ingressos já estão sendo vendidos, através do site Tickets For Fun e na bilheteria oficial do evento, localizada no Salvador Shopping. O valor varia entre os R$ 100 e R$ 180 a inteira.

adblock ativo