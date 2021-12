É 'impossível' surpreender em Barça x Real, diz Vilanova

A Espanha vai parar neste domingo para acompanhar o maior clássico do futebol local. Barcelona e Real Madrid se enfrentarão no Camp Nou, pela sétima rodada do Campeonato Espanhol, no confronto de duas equipes que dominam o futebol local e se conhecem profundamente. Por causa disso, o técnico catalão Tito Vilanova avaliou que será impossível um time surpreender o outro no jogo do final de semana.

"Nós já jogamos um contra o outro tantas vezes que é impossível surpreendermos o Real Madrid e o Real Madrid nos surpreender", disse o treinador, que minimizou a vantagem de oito pontos do Barcelona sobre o rival no Campeonato Espanhol. "Esta vantagem de oito pontos não significa nada".

Para Vilanova, a única vantagem que o time catalão pode ter neste domingo é a de vir de uma ótima exibição diante do Benfica, na última terça-feira, quando venceu por 2 a 0 fora de casa, pela Liga dos Campeões da Europa. A lamentar, apenas os diversos desfalques.

"Eu acho que estamos indo para a partida em forma, no momento estamos jogando em um bom nível, apesar de que eu gostaria de poder convocar todos os meus jogadores para uma partida como esta", disse.

Entre os desfalques, os que mais preocupam são Piqué e Puyol, que, lesionados, farão com que Vilanova precise improvisar na zaga. Sem os dois jogadores, o técnico do Barça deverá escalar volantes no setor. As opções são: Busquets, Mascherano e Song, que já atuaram como zagueiros.

"Sempre disse isso, sempre tivemos problemas na zaga, mas vamos evoluir", declarou. "As contusões significam que os jogadores precisarão jogar em posições que não são as deles, mas vamos também utilizar os jogadores mais jovens, é por isso que temos eles", completou.

