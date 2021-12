"É fácil julgar", diz sobrevivente sobre piloto do voo com a Chapecoense

A comissária de bordo Ximena Suárez Otterburg, uma dos seis sobreviventes da queda do avião da Chapecoense, usou as redes sociais neste sábado, 3, para defender o piloto Miguel Quiroga, que comandava o voo da LaMia, que caiu na Colômbia.

"É fácil julgar! Imagem bonita! Então, hoje o piloto se tornou o vilão. Então, hoje o piloto virou o assassino. Então, hoje a culpa é do piloto. Então, hoje o piloto era pão duro. Então, hoje o piloto virou irresponsável. Há tantas culpas que este piloto leva depois de ontem ter sido tomado como herói! Ontem foi o homem, ele era o melhor, o super, o admirado por todos, né? A verdade é que nunca estão satisfeitos, a verdade é que sempre preferem julgar, a verdade é que nós nunca paramos de atravessar as mentes dos outros".

A declaração de Ximena é uma respostas às críticas que o comandante da aeronave tem recebido. Especialistas especulam que o avião tenha caído por falta de combustível em um suposto erro de Miguel Quiroga, que além de piloto, era proprietário da LaMia, empresa responsável pelo voo.

A tripulante ainda lembrou que o piloto é um dos 71 mortos no acidente: "Meu povo, este pobre homem também morreu, não escapou ileso, não sobreviveu para voltar para casa ou simplesmente para nos dizer a sua versão do evento que ocorreu. Por que muitos julgam alguém que não pode se defender? Por que tanto prejudicar a sua família com comentários desnecessários e dolorosos? Por que apontar os dedos sem olhar e imaginar que todos os seres humanos normais são falhos? Porque não se calar? Por que não parar de culpar? Pare! Pense".

Ximena ainda lembrou a trajetória de Miguel Quiroga. "Este homem tinha sonhos, objetivos, tinha uma família, tiveram filhos, amigos, esse homem amava o que fazia e lutou duro para dar o seu nome e fazer história na aviação boliviana. Nada disso foi em vão, tudo na vida tem uma razão e por quê, e não podemos fazer nada", escreveu. Ela também pediu respeito e sugeriu que as pessoas usem o acidente para refletir.

"Este piloto para mim morreu como um herói, e não digo isso só porque ele usa a mesma nacionalidade que eu no sangue, o outro porque ele ainda permitiu que a outra tripulação poderia ter um enterro digno e suas famílias poderia dar um último adeus para eles da forma como eles realmente merecem. Este piloto tem o meu respeito e sinceramente este piloto não morreu apenas hoje; voa mais alto e o time que levou para ganhar um título dos sonhos está subindo, para o céu, na direção da equipe de Deus! Micky Quiroga”, finalizou.

adblock ativo