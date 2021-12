Dutra Silva entra no Top 100 e vai jogar Roland Garros

A conquista do título do Torneio Challenger de Itajaí, em Santa Catarina, veio em ótimo momento para Rogério Dutra Silva. Essa campanha recolocou o tenista brasileiro no Top 100 do ranking da ATP, atualizado nesta segunda-feira, e assegurou a sua presença na chave principal de Roland Garros, que terá a sua lista de participantes definida a partir desta lista.

O título em Itajaí rendeu 80 pontos a Dutra Silva, que subiu 12 posições no ranking e agora está em 97º lugar, com 539. Assim, ele está garantido na disputa de Roland Garros, assim como Thomaz Bellucci. O melhor brasileiro na lista da ATP ganhou um posto e agora está na 39ª colocação, com 987 pontos.

Bellucci, porém, pode perder posições na próxima atualização do ranking. O brasileiro foi eliminado no último domingo na primeira rodada do Masters 1000 de Montecarlo ao perder para o alemão Philipp Kohlschreiber. No ano passado, ele avançou até as oitavas de final do torneio.

Sem os principais tenistas em quadra na semana passada, o ranking da ATP não teve alterações nas 18 primeiras colocações na atualização desta segunda. Assim, a lista segue sendo liderada pelo sérvio Novak Djokovic, que soma 12.500 pontos. Ele completou a 21ª semana seguida como número 1 do mundo e a 77ª da sua carreira. Em Montecarlo, ele defende o vice-campeonato de 2012.

Djokovic é seguido, em ordem, pelo britânico Andy Murray (8.750 pontos), pelo suíço Roger Federer (8.670) e pelos espanhóis David Ferrer (6.970) e Rafael Nadal (6.385). O checo Tomas Berdych, o argentino Juan Martin del Potro, os franceses Jo-Wilfried Tsonga e Richard Gasquet e o sérvio Janko Tipsarevic completam o Top 10 do ranking da ATP.

Campeão do Torneio de Casablanca, no Marrocos, o espanhol Tommy Robredo saltou 29 posições na lista e agora está em 43º lugar. Já o sul-africano Kevin Anderson, que foi vice-campeão, ganhou três postos e ocupa a 26ª colocação.

O norte-americano John Isner se manteve na 23ª posição com o título do Torneio de Houston, nos Estados Unidos, enquanto o espanhol Nicolás Almagro, vice, segue em 12º lugar. Já o argentino Juan Monaco, que não conseguiu defender o seu título de 2012 em Houston ao parar nas semifinais, perdeu duas posições e está na 20ª colocação.

Confira o ranking atualizado da ATP:

1.º Novak Djokovic (SER), 12.500 pontos

2.º Andy Murray (GBR), 8.750

3.º Roger Federer (SUI), 8.670

4.º David Ferrer (ESP), 6.970

5.º Rafael Nadal (ESP), 6.385

6.º Tomas Berdych (RCH), 5.015

7.º Juan Martín del Potro (ARG), 4.750

8.º Jo-Wilfried Tsonga (FRA), 3.695

9.º Richard Gasquet (FRA), 3.230

10. Janko Tipsarevic (SER), 3.000

11.º Marin Cilic (CRO), 2.675

12.º Nicolás Almagro (ESP), 2.450

13.º Gilles Simon (FRA), 2.390

14.º Tommy Haas (ALE), 2.260

15.º Milos Raonic (CAN), 2.225

16.º Kei Nishikori (JAP), 2.135

17.º Stanislas Wawrinka (SUI), 2.005

18.º Andreas Seppi (ITA), 1.895

19.º Sam Querrey (EUA), 1.880

20.º Juan Monaco (ARG), 1.740

39.º Thomaz Bellucci (BRA), 987

97.º Rogério Dutra Silva (BRA), 539

114.º João Souza (BRA), 473

186.º Thiago Alves (BRA), 263

