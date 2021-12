Duplas femininas do Brasil avançam na estreia em etapa chinesa do vôlei de praia

As quatro duplas do Brasil começaram com vitória, na madrugada desta sexta (horário de Brasília), a participação na chave feminina da etapa de Xiamen, na China, no Circuito Mundial de Vôlei de Praia. Em compensação, Oscar e Evaldo, únicos representantes do País no torneio masculino do evento três estrelas, foram eliminados logo na estreia.

Juliana e Carol Solberg venceram as espanholas Fernández Navarro e Lobato por 2 sets a 0 (21/18 e 22/20) e agora vão enfrentar as austríacas Schwaiger e Schützenhöfer. Bárbara Seixas, medalhista de prata nos Jogos do Rio, e Fernanda Berti superaram as chinesas Xia e Wang por 21/7 e 21/10, e duelarão com as russas Motrich e Makroguzova.

Após passarem pelo qualifying, Maria Elisa e Carol Horta venceram as polonesas Kolosinska e Gruszczynska de virada, com parciais de 18/21, 21/19 e 15/6, e farão um duelo brasileiro com Lili e Josi, que bateram as norte-americanas Dicello e Stockman por 2 sets a 0 (24/22 e 21/19.

Já Oscar e Hevaldo, que também haviam triunfado no torneio classificatório, perderam na estreia na chave principal para Júlio e Ahmed Tijan, do Catar, por 2 sets a 1, com parciais de 21/19, 17/21 e 15/12.

