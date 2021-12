Duplas do Brasil têm início positivo em etapa do vôlei de praia na Malásia

As duplas brasileiras tiveram um início positivo na etapa de Kuala Lumpur, na Malásia, do Circuito Mundial de Vôlei de Praia. Nesta quarta-feira, dois times do Brasil tiveram 100% de aproveitamento e um caiu para a repescagem, após triunfar em um jogo e perder em outro.

A etapa na Malásia é a última antes da divulgação dos classificados para o Mundial que acontece entre 28 de junho e 7 de julho, em Hamburgo, na Alemanha. A premiação alcançará US$ 150 mil, sendo US$ 10 mil para cada parceria campeã, além de 600 pontos no ranking.

Apenas duplas masculinas representam o Brasil no evento na capital da Malásia. André/George e Alison/Álvaro Filho venceram os dois jogos na fase de grupos e avançaram direto para as oitavas de final. Thiago e Oscar estão na repescagem por terem ficado em segundo no Grupo B.

Pelo Grupo A, André e George fizeram a partida de estreia contra uma dupla da casa. Os brasileiros venceram Yogeswaran/Jackson por 2 sets a 0, com parciais de 21/12 e 21/10. Na rodada seguinte, que valia a primeira colocação, eles passaram pelos holandeses Penninga/Bouter, novamente por 2 sets a 0 (21/16 e 21/16), e asseguraram passagem direta às oitavas.

"Ficamos muito felizes em ganhar os dois jogos da chave e passar em primeiro. Isso é muito importante, pois economizamos energia, nos poupando da repescagem. Foram dois jogos bons que fizemos. O nível aqui está bem alto, muitas duplas fortes buscando pontuação. Esperamos mais jogos difíceis pela frente, estamos nos entrosando a cada jogo e nosso objetivo aqui é brigar pelo pódio", disse André.

Alison e Álvaro Filho tiveram um caminho bastante parecido no Grupo B. Na primeira rodada, a dupla também enfrentou uma equipe local e venceu sem dificuldades Gee J. W/Kuck Kwan Young por 2 sets a 0 (21/6 e 21/7). No jogo seguinte, Alison e Álvaro enfrentaram outra dupla do Brasil, Thiago/Oscar, levaram a melhor em sets diretos (21/17 e 21/10), e se classificaram às oitavas de final, que começará na próxima sexta-feira.

Antes de serem derrotados pelos compatriotas Alison e Álvaro Filho, Thiago e Oscar venceram na estreia a dupla polonesa Rudol/Szalankiewicz por 2 sets a 0 (21/17 e 22/20) e agora aguardam o time adversário que enfrentarão na repescagem, que está marcada para esta quinta-feira.

adblock ativo