Duplas decidem em Salvador a final do Super Praia B de vôlei

Tudo definido para a final do campeonato de vôlei de praia Super Praia B, que acontece nesta sexta-feira, 11, às 19h, em Salvador. Na decisão do feminino haverá a disputa entre as duplas Carol Horta/Neide e Izabel/Camila. A dupla Carol Horta/Neide chega à final após derrotar Andrezza/Luciana por 2 sets a 1. Já a dupla Izabel/Camila venceu Rachel/Érica Freitas por 2 sets a 1.

A grande final reunirá gerações diferentes nas areias de Salvador. Carol Horta, que tem 21 anos, é candidata ao prêmio de revelação da temporada; e Izabel Santos, que tem 39 anos e já conquistou diversos títulos no torneio Challenger e no Circuito Sul-Americano.

No masculino, a dupla Luciano/Filipe levou a melhor sobre Guto e Allison, com 2 sets a 1. Eles venceram dois jogos e perderam um na primeira fase. A outra dupla finalista é formada por Thiago e Álvaro Filho, que derrotou Fábio Luiz e Daniel Souza por 2 sets a 1.

A disputa de terceiro lugar no masculino será entre Allison/Guto e Fábio Luiz/Daniel Souza. No feminino, Rachel e Érica Freitas enfrentam Andrezza e Luciana.

Para quem quiser assistir às partidas, basta comparecer na arena montada na praia de Armação. A entrada é gratuita. O dia também marca o início do Super Praia A, com jogos das 8h às 13h50.

adblock ativo