Duplas confirmam favoritismo

As principais estrelas do Circuito Banco do Brasil de Vôlei de Praia voltaram a jogar na arena da Praia de Armação nesta tarde. A dupla Ricardo e Emanuel, que venceu Murilo (PE) e Léo (PB) na manhã desta sexta-feira, 14, voltam às qudras contra Benjamim (MS) e Adriano (PE).

Os atuais campeões mundiais, olímpicos e pan-americanos sabem que nos jogos do Circuito Brasileiro não há adversário fácil. Na partida de estréia, o baiano Ricardo e o paranaense Emanuel chegaram a perder o primeiro set para Murilo e Léo, mas fecharam em 2 sets a 1, com parciais 15/18, 18/12 e 15/9.

As campeãs pan-americanas, Larissa e Juliana, também estrearam com vitória. As meninas passaram fácil pela dupla Mirela Santos (AM) e Andréa Teixeira (SC) vencendo por 2 sets a 0, parciais de 18/9 e 18/6. Na segunda partida elas venceram as cearenses Luiza Amélia e Luciana por 2 sets a 0, com parciais de 18/8 e 18/7.

Além de Ricardo, apenas um outro jogador baiano conseguiu vencer a primeira partida da chave principal.

Juca que joga ao lado do carioca Grael venceu por 2 sets a 0 Lula (PE) e Fábio Guerra (RJ), com parciais de 26/24 e 18/4. As parcerias dos baianos Paulo Emílio e Moisés, e Tiago e Yuri perderam na estréia. Mesmo assim eles ainda terão uma chance hoje à tarde, quando voltam a jogar e desta vez apenas a vitória os mantém vivos na competição para disputar a repescagem.

No feminino, nenhuma das duas duplas com baianas conseguiu vencer na chave principal. Ivanise e Aninha perderam por 2 sets a 1 para as cariocas Maria Clara e Carolina. Já a baiana Aline, que joga com a alagoana Neide, pegou logo de cara a dupla que está em segundo no ranking brasileiro, Renata e Talita, e perdeu por 2 sets a 1.

