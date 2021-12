Dupla representa a Marinha em regata que celebra batalha

Habituados ao balanço do mar desde quando eram crianças, os marinheiros João Henrique Santana, de 24 anos, e Ítalo França Brito, 23, são as apostas da Marinha para o pódio da classe dingue na Regata Batalha Naval do Riachuelo, neste sábado, 13.

O dingue é o menor barco para adultos, com 4 metros de comprimento e 7 de área vélica. Embarcação para quem está começando a velejar, é considerado à prova de naufrágio, mesmo se sofrer perfuração no casco. Sua classe terá nove barcos inscritos na regata, que integra as comemorações dos 150 anos da Batalha Naval do Riachuelo, da Guerra do Paraguai.

Serão duas largadas, a primeira às 11h, da classe oceano, saindo da Baía de Aratu em direção ao Porto da Barra para um percurso de 25 km. A segunda e última, de monotipos, fará a um percurso triangular de 2,5 km, às 13h, terminando no Porto da Barra.

Foi a bordo de um barco dingue que a dupla João Henrique e França - seus nomes de guerra - chamou a atenção do comando da Capitania dos Portos. Enviados para representar a Bahia nos Jogos Desportivos da Marinha, no ano passado, eles conquistaram o vice-campeonato nessa classe.

"Essa dupla fez treinão intensivo de uma semana antes dos Jogos e nos surpreendeu com o segundo lugar", comentou Luís Eduardo Pato, gerente de vela do Yacht Clube da Bahia, onde os marinheiros continuarão treinando até dezembro, visando a outras regatas promovidas pela Marinha.

O desempenho inusitado da dupla, que serve na Capitania há quatro anos, tem suas explicações. "Com 15 anos eu já velejava com meu pai em um barco dingue, lá na Ribeira, onde aprendi a nadar bem pequeno. Isso acabou me motivando a querer ser marinheiro", contou João Henrique.

"Meu pai gostava de eventos náuticos e é ex-marinheiro também. Com dez anos, eu participei do projeto de vela 2º Tempo do Governo Federal, aprendendo a velejar na classe optmist", disse França, que também ingressou na Marinha por causa desses detalhes.

Os dois velejadores terão um incentivo especial para tentar superar oito barcos concorrentes nas 2,5 milhas de percurso (cerca de 4,5 km). "Se vencerem, é possível que ganhem folga de cinco dias, quem sabe...", deixou no ar a tenente Geovanna Macedo, coordenadora de comunicação da Capitania dos Portos.

Limpeza do mar

Antes da regata, os grupos de escoteiros do mar João das Botas e Marcílios Dias farão uma varredura do lixo na praia do Porto da Barra. A ação será em conjunto com mergulhadores, para que seja retirado também os dejetos lançados ao mar.

O principal objetivo é conscientizar a população quanto à necessidade de preservar os oceanos e o meio ambiente.

Também em comemoração aos 150 anos da Batalha do Riachuelo, ocorrerá uma corrida homônima, marcada para o dia 21 deste mês.

