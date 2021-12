Dupla do Brasil vence no vôlei de praia dos Jogos Militares

Os brasileiros Saymon Santos e Gustavo Carvalhaes derrotaram, nesta terça, 22, a dupla do Sri Lanka formada por Pannis Koralalage e Kankani Achchi em jogo válido pelo torneio de vôlei de praia dos Jogos Mundiais Militares (JMM), realizados na cidade de Wuhan, na China.

A equipe do Brasil venceu a partida por 2 sets a 0 (21/15 e 21/13) e ficou bem perto da classificação para as quartas-de-final. A TV Brasil vai exibir o programa diário Jogos Mundiais Militares 2019 com os principais resultados da competição.

Com 30 minutos de duração, a produção vai ao ar de segunda a sexta, às 19h45, e aos sábados e domingos, às 20h30. O público pode interagir pelas redes socias por meio da hashtag #JogosMilitaresNaEBC.

