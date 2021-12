Dupla campeã do 'Maratour' receberá prêmios de Ana Marcela

Os maratonistas aquáticos Leonardo Igreja e Márcia Santos são os campeões gerais do Circuito Maratour - Paraísos da Bahia -, disputado em três etapas, a última delas no domingo. A premiação da dupla e principais classificados, marcada para o dia 5 de novembro, será entregue pela baiana Ana Marcela Cunha, tricampeã do Circuito Fina de Maratonas Aquáticas e atual bicampeã mundial dos 25 km.

"Vamos fazer a premiação no UCI Orient do Shopping da Bahia. Os dois campeões gerais do circuito vão ganhar hospedagem no Club Med do Rio de Janeiro para a prova prêmio do circuito", antecipou Bruno Riella, diretor da Ambiance, empresa responsável pela promoção da competição.

Segundo Riella, durante o evento os participantes e convidados vão poder rever os melhores momentos do circuito no telão do cinema. Também será prestada uma homenagem a Ana Marcela.

Disputado apenas em provas de 2,5 km, o circuito de 2015 começou em abril, com a prova Gamboa/Morro de São Paulo. Na sequência, em agosto, na praia das imediações do Club Med, em Itaparica, e foi encerrado no domingo, na praia do Mahi Mahi e o píer do Hotel Sol Victória Marina, na Avenida Contorno.

Lazer e natação

A última etapa contou com 120 atletas, sendo vencedor Samuel Huhtala, no masculino, e Márcia Santos, no feminino (veja quadro abaixo). "Uma das características do circuito é atrair gente de fora, que vêm competir e para o lazer. Tivemos atletas de Santa Catarina, Alagoas, Rio, Minas Gerais", afirmou Riella.

O evento, que tem como patrocinadores UCI Orient, Qclor e Hammerhead, vai acrescentar duas etapas às três atuais para a próxima temporada.

