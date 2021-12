Dupla brasileira vence e garante vaga na final do Brasil Open

Os mineiros Marcelo Melo e Bruno Soares venceram a dupla composta pelo italiano Fabio Fognini e o espanhol David Marrero por 2 sets a 0, nesta sexta-feira, 11, na Costa do Sauípe, e garantiram vaga na decisão do Brasil Open de Tênis. Em 66 minutos de partida, os brasileiros triunfaram com parciais de 6-3 e 6-4.

Agora, Melo e Soares enfrentam os espanhois Pablo Andujar e Daniel Gimeno-Traver na grande final. Os adversários venceram os compatriotas Albert Montañes e Ruben Ramirez Hidalgo na semifinal do torneio por 2 sets a 0, com parcias de 6-1 e 6-4.

