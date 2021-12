Dupla BaVi entra em campo hoje à noite

A 12ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A será disputada nesta quarta-feira, 7, e os dois representantes baianos estarão em campo. Acompanhe em tempo real os principais lances dos jogos da dupla Ba-Vi, a partir de 19h30.

No Estádio Manoel Barradas (Barradão), em Salvador, o Vitória recebe o Fluminense, às 19h30. Em sexto lugar, com 18 pontos, o Leão ainda não perdeu no Brasileirão em casa e precisa fazer valer o mando de campo para conquistar mais três pontos e voltar ao G-4.

Enquanto o rubro-negro ainda não perdeu sob os seus domínios, o Fluminense ainda não conseguiu ganhar fora do Rio de Janeiro. O tricolor carioca ocupa a 11ª colocação e está a três pontos do Atlético-MG, primeiro time na zona da degola.

Para a partida desta noite, o Vitória terá mudanças. O lateral-direito Daniel Borges perdeu a vaga para o zagueiro Fabrício. Assim, Gabriel Paulista atuará improvisado na lateral direita, como no jogo contra o Coritiba. A outra novidade é no meio-campo. Renato Cajá não vinha bem e será substituído por Camacho.

Às 21h, no Estádio Durival de Britto, em Curitiba (a Arena da Baixada está em reforma para Copa), o Bahia visita o Atlético-PR e busca manter o bom momento na competição para voltar a figurar entre os quatro primeiros colocados.

O Furacão, oitavo colocado, com 16 pontos, está há quatro jogos sem perder na Série A. Porém, o quinto melhor time é o Bahia, que soma 19 pontos e tem a melhor série invicta do torneio (cinco).

O tricolor deve ir para o jogo com apenas uma alteração em relação ao time que bateu o Flamengo, por 3 a 0, na Fonte Nova. Souza substitui Fernandão, que tem contrato com o adversário.

