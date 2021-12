Dupla baiana volta da Itália com título mundial de Snipe

De volta de Talamone, na Itália, onde conquistaram o primeiro título mundial de Snipe para a Bahia, Mateus Tavares e Gustavo Carvalho mostraram que não querem que este seja o ponto mais alto de suas carreiras.

Em momentos diferentes - Mateus tem 35 anos, e Gustavo, 17 - os colegas de embarcação têm projetos distintos. Mateus vai continuar na classe Snipe, que é pan-americana, e quer se classificar para o Pan de Lima, em 2019. Já Gustavo sonha em disputar os Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2020, pela classe 49er.

"O Snipe é uma categoria muito técnica, permite que os atletas continuem competitivos mesmo mais velhos. Além disso, é muito forte no Brasil. O Campeonato Brasileiro de Snipe tem o mesmo nível que os internacionais", disse Mateus. Para disputar o Pan em 2019, ele terá que desbancar o colega Mário Urbes, de 36 anos, 5º colocado no Mundial. Todos os três atletas são do Yacht Clube da Bahia (YCB).

(Foto: Luciano da Matta | Ag. A TARDE)

Hoje, Gustavo e seu irmão gêmeo, Eduardo, fazem parte do Vela Jovem, projeto de base do clube que prioriza modalidades olímpicas. Eles são algumas das apostas do Yatch para campeonatos internacionais juvenis e, a longo prazo, para Olimpíadas e Pan-Americanos.

Investimento na base

O gerente da equipe de vela do YCB, Luiz Pato, explicou que a intenção do clube é, de fato, mandar representantes da Bahia para esses torneios, mas que o processo é longo. "O programa é justamente para fortalecer a base, e isso demanda mudanças que estamos encarando hoje na escola de vela. Temos que fazer um trabalho muito forte no Optimist, que é o nome da categoria de base, formar campeões no Brasil e, depois, levar esses meninos e meninas para a Vela Jovem, onde podemos direcioná-los para as classes olímpicas", disse.

Esse fortalecimento, naturalmente, precisa de mais investimento. Através uma parceria com a Confederação de Clubes do Brasil, o YCB conseguiu um aporte de R$ 1,2 mi para custear viagens nacionais para os atletas de vela e natação. Segundo Pato, outro projeto, desta vez para compra de equipamentos, está sendo avaliado. Além disso, ele afirmou que o clube está se preparando para, já neste ano, trabalhar com editais baseados em leis federal e estadual de incentivo ao esporte.

Chance em 2016

Campeão mundial da juventude em 2011, Kim Vidal pode ser o representante baiano na Rio-2016. De acordo com Pato, o atleta - que foi formado no YCB - pode se classificar para os Jogos na classe Nacra 17. De acordo com o gerente, Kim está tentando uma parceria com uma atleta de Brasília para participarem juntos do Campeonato Sul-Americano, em dezembro, e da Copa Brasil de Vela. O somatório das duas notas garante a vaga aos melhores atletas. Pato admite que as chances não são das melhores, já que o trabalho deveria ter começado antes. Mas argumenta que o histórico de Kim está a favor dele. "A Federação Internacional de Vela (ISAF, na sigla em inglês), autoridade máxima do esporte, aponta que todo atleta medalhista no mundial da juventude se torna um velejador olímpico", finalizou.

