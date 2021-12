Dupla baiana fatura ouro nas águas dos Jogos Sul-Americanos

A equipe formada pelos baianos Allan do Carmo e Ana Marcela Cunha e o mineiro Diogo Villarinho conquistou nesta segunda-feira, 17, a medalha de ouro na maratona aquática por equipes, nos Jogos Sul-Americanos, disputado em Santiago, capital chilena.

Com o pódio, o Brasil termina a disputa da modalidade com três medalhas. As outras duas também foram para Allan do Carmo e Ana Marcela Cunha, ouro e bronze nos 10km, respctivamente.

A equipe brasileira foi a segunda a cair na água e fechou o percurso de 3km com o tempo de 34min05s29. Nesta disputa, os atletas largam juntos, com intervalos entre cada equipe e o tempo válido para o grupo é o do último a bater na largada. O trio brasileiro foram quase 40 segundos mais rápido que os equatorianos, que terminaram em segundo, e cerca de 50 segundos menos que os chilenos, que levaram a medalha de bronze.

Esta edição foi a primeira vez que o Brasil participou da maratonas aquáticas nos Jogos Sul-Americanos. Em 2013, a Seleção havia estreado na prova durante o Mundial de Barcelona, quando ficou com o bronze. Allan também estava na equipe, que era formada também por Samuel de Bona e Poliana Okimoto.

