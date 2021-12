Dupla baiana contrata menos e aproveita mais que em 2014

O período de contratações para o Brasileiro acabou segunda-feira, 13, e mais uma vez a dupla baiana movimentou, e muito, o mercado: o Bahia trouxe 23 jogadores, enquanto o Vitória reforçou seu elenco com 19 caras novas.

A quantidade, porém, é bem inferior do que Tricolor e Rubro-Negro contrataram no ano passado, quando caíram para a Série B. Na temporada 2014, o Esquadrão trouxe 25 novos jogadores para o time, enquanto o Leão reforçou o seu plantel com 23 nomes.

O que mais chama a atenção é que o aproveitamento das contratações cresceu de forma considerável. No ano passado, 12 reforços do Bahia deixaram o time ou foram afastados antes do final da temporada. Esse número, por enquanto - já que a Série B ainda não acabou - caiu pela metade: apenas seis não perduraram no elenco.

No Rubro-Negro, o aproveitamento foi ainda maior: se no ano passado 11 contratações não vingaram, agora, apesar da crise provocada pela eliminação precoce do Campeonato Baiano, até agora apenas quatro atletas deixaram o grupo 'com o bonde andando'.

Frustrações

Entre os que não vingaram estão alguns que chegaram a Salvador com pompa. No Tricolor, por exemplo, o experiente Chicão veio para ser um alicerce da defesa. Seis meses depois, acabou dispensado, com apenas oito partidas.

Na mesma lista estão o também zagueiro Adriano Alves, que sequer jogou pelo Esquadrão, e o lateral direito Tony, que treina em horário separado no Fazendão.

Outro que chegou como esperança no time, nesse caso de gols, foi Léo Gamalho. Autor de 13 gols pelo Santa Cruz na Série B 2014, o atacante não vingou e acabou indo para o Avaí no mês passado. No Bahia, fez sete gols em

29 partidas. Seu provável substituto, Alexandro, ficou menos de dois meses no Bahia e foi para a Ponte.

No Vitória, a maior frustração ficou por conta do ídolo Neto Baiano. Principal reforço do início do ano, o artilheiro chegou a fazer seis gols em 17 jogos, mas acumulou críticas da torcida pela forma física ruim e por, supostamente, ter criado intriga no vestiário.

Além dele, o zagueiro Saimon e o meia Dakson foram contratados no primeiro semestre e rapidamente dispensados. O outro reforço que não ficou até o final do ano foi, de certa forma, promovido após boas atuações no Leão: o atacante Rogerio, que foi reforçar o São Paulo na Série A.

Disparidade

Ambas as equipes receberam reforços em todas as posições, exceto a de goleiro. A diferença é que o Vitória distribuiu melhor as contratações. Foram no máximo cinco, para o ataque, e no mínimo três, para a zaga.

Enquanto isso, o Bahia as concentrou, basicamente, na defesa. Ao todo, o Tricolor trouxe sete zagueiros e seis laterais em 2015. Ataque e meio-campo receberam, respectivamente, quatro e seis atletas. No ano passado, o time também concentrou reforços, mas no ataque: foram 11 jogadores para a posição.

adblock ativo