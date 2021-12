Dupla Ba-Vi vive momentos opostos em relação à permanência

A sorte dos baianos é que a fraca concorrência ajuda. Daí vem o início do alívio do Vitória e o sopro de esperança do Bahia quanto à permanência na Primeira Divisão. Na véspera da 35ª das 38 rodadas do Campeonato Brasileiro, são esses os sentimentos de rubro-negros e tricolores. São também a tradução prática do diz a teoria do números.

De acordo com as três principais referências em estatística esportiva - o departamento de matemática da Universidade Federal de Minas Gerais, além dos sites Infobola e Chance de Gol -, a possibilidade da salvação rubro-negra varia de 72,5% a 74,4%. Antes do último fim de semana, era inferior a 50%. Já a chance de o Tricolor escapar gira em torno de 2,5%.

Parece pouco, mas podia ser pior. O fato é que o rendimento aquém do comum das equipes que lutam contra a degola em 2014 tem facilitado a vida do Vitória, 15º colocado com 37 pontos, e do Bahia, 19º com 31.

Em outros anos, nesta mesma altura, um time com a campanha do Vitória estaria com uma forte angústia ao invés de um certo alívio. Já um time com os 31 pontos do Bahia estaria totalmente tomado pela desilusão.

Comparando com o campeonato passado, após 34 rodadas, o 15º era o Bahia, já com 39 pontos. O vice-lanterna da época era a Ponte Preta, com 34.

O Leão, por exemplo, foi rebaixado em 2010 com o aproveitamento de 36,84% dos pontos. Neste ano, a confiança na salvação já começar a se consolidar ao time, que tem aproveitamento de 36,27%.

De um modo geral, a pontuação que garantia a permanência de uma equipe na Série A ficava entre 44 e 45 pontos. O Fluminense, ano passado, teria caído com 46 não fosse a Portuguesa ter sido rebaixada após punição nos tribunais.

Neste ano, porém, o cálculo para a 'pontuação mágica' da salvação está em 43 pontos e ainda pode diminuir. Não há, por exemplo, combinação de resultados que rebaixe o Bahia nesta quarta-feira, 19, mesmo perdendo do Criciúma. É matematicamente possível, embora bem pouco provável (pouco menos de 20% de chances), que uma equipe escape com 40 pontos.

Portanto, a Bahia e Vitória, vale, além de se manter na luta por pontos, seguir 'secando' os rivais. Outros seis clubes correm risco de degola. O Figueirense, em 13º com 40 pontos, é o que tem a situação mais cômoda.

E toda essa turma vem se movimentando. O Botafogo, por exemplo, para tentar bater o Figueirense, planeja lotar o caldeirão de São Januário com uma promoção de ingressos. A arquibancada sai a R$ 10 a inteira e R$ 5 a meia.

O Palmeiras é outro que conta com o apoio da torcida. Nesta quarta, contra o Sport, ele inaugura seu novo estádio, o Allianz Parque. Todos os 39 mil ingressos já foram vendidos.

Pelotão de frente

Na parte de cima de tabela, quem vem rindo à toa é o Cruzeiro. Matematicamente, ele é o único com vaga sacramentada no G-4 e está bem perto do título, que pode ser garantido na 36º rodada. Basta vencer seus dois próximos jogos e torcer para que, no domingo, o São Paulo não ganhe do Santos.

O Tricolor paulista, vale lembrar, teve sua partida desta 35º rodada antecipada em uma semana, quando empatou por 1 a 1 com o Internacional.

O São Paulo, por outro lado, também já se vê seguro quanto à classificação para a Libertadores de 2015. Ele tem 66 pontos, número que, ao que tudo indica, dará uma vaga no G-4. Por hora, a probabilidade de o São Paulo ficar no G-4 é 99,5%.

Desde 2006, quando o Brasileirão passou a ter 20 participantes, nunca um clube com 66 pontos ficou fora do G-4. Houve casos como 2007 (Fluminense), 2011 (Flamengo) e 2013 (Botafogo), nos quais o 4º colocado fechou a competição com 61 pontos.

Em 2014, porém, como os times de cima têm levado dos times de baixo mais pontos do que o habitual, a pontuação mínima para a 4º posição, segundo os cálculos, é 62. O tal 'número mágico' para uma vaga no G-4, que em anos anteriores era de 65 pontos, agora é 67.

Fora Cruzeiro e São Paulo, outras cinco equipes podem fechar a temporada no G-4: Inter, Grêmio, Corinthians, Atlético-MG e Fluminense.

