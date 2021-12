Dupla Ba-Vi vê concorrentes ameaçarem retorno à Série A

As derrotas do fim de semana complicaram a caminhada da dupla Ba-Vi rumo à Série A do Brasileirão. O acesso, que até o início da rodada passada era dado como praticamente certo, agora está em 77% de chances para o Vitória e 36,5% para o Bahia, segundo o departamento de estatística da Universidade Federal de Minas Gerais.

A cinco rodadas do fim da Série B, o Tricolor e o Rubro-Negro lutam contra outros sete rivais por quatro vagas na elite nacional. O que dificultou a caminhada foi que todos os concorrentes venceram na rodada passada. O Botafogo, após bater o Bahia por 1 a 0, disparou na liderança, com 65 pontos, e alcançou 99% de chance de subir. Na próxima partida, contra o Criciúma, pode carimbar matematicamente a vaga.

Já o time baiano segue em 4º lugar, fechando o grupo de acesso com 54 pontos, mas viu o Sampaio Corrêa, 5º, chegar a 53. Na sequência, com 52, vêm Santa Cruz, Paysandu e Náutico, que fez 3 a 2 no Vitória, no Barradão. Também no páreo, o Bragantino tem 51. Segundo os matemáticos, a probabilidade de cada um desses times subir varia entre 18% e 23%. Mais acima na tabela, América-MG, em 2º e com 83% de chances, e Vitória, 3º, possuem 57 pontos.

"Nós não podíamos ter perdido para o Náutico. Mas continuamos na luta", desabafou Pedro Ken, meia do Vitória, logo após o jogo. O treinador Vágner Mancini emendou: "Quero pedir desculpas à torcida, que merecia um melhor futebol. Porém, infelizmente, o Vitória não conseguiu jogar diante do Náutico. Tivemos um apagão de 15 minutos que foi crucial para a nossa derrota. Isso não pode acontecer num campeonato em que estamos buscando algo muito importante. Faltou mais experiência ao time".

Pelo Bahia, Kieza afirmou: "Não jogamos mal contra o Botafogo. Vacilamos em uma bola e eles fizeram o gol. Agora, temos dois jogos em casa e precisamos vencer para ficar perto do acesso".

Confrontos diretos

A solução sugerida pelo centroavante tricolor, mas que serve também ao Vitória, pode ser uma faca de dois gumes para as equipes baianas. Tratam-se dos confrontos diretos.

A primeira das duas partidas seguidas que o Bahia terá na Fonte Nova será contra o Santa Cruz. Já o Rubro-Negro, como visitante, após pegar o Macaé, que luta para não cair, vai encarar o América-MG. Na reta final do campeonato, o Esquadrão terá duelo com o Náutico, e o Vitória com o Santa Cruz (Veja os jogos restantes da dupla no quadro ao lado).

Outros três confrontos diretos vão ocorrer até o final da Série B: América-MG x Paysandu (34ª rodada), Bragantino x Sampaio Corrêa (36ª) e Bragantino x Náutico (38ª).

"O sinal de alerta está ligado desde o início do campeonato. Há três rodadas, estávamos em 6º lugar (antes de perder para o Botafogo, haviam batido Oeste e Criciúma por 1 a 0), mas nunca deixamos de acreditar. Hoje, ainda estamos no G-4. Se mantivermos esse ponto de vantagem até o final, vamos conquistar o acesso", declarou Paulinho Dias, volante do Bahia.

