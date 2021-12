Dupla Ba-Vi vai disputar a Sul-Americana; veja adversários

O Bahia e o Vitória vão representar o futebol baiano na edição 2013 da Copa Sul-Americana. Além de Bahia e Vitória, outras setes equipes brasileiras participam da competição: São Paulo (o campeão da última edição), Sport, Náutico, Coritiba, Criciúma, Ponte Preta e Portuguesa.

O adversário do Bahia é a Portuguesa, com a vantagem do tricolor baiano fazer o segundo jogo em Salvador. Já o Vitória pega o Coritiba, e decide a classificação para a próxima fase da competição no Paraná.

As últimas vagas para a Sul-Americana foram decididas na última quarta-feira, 24. Pelo calendário de 2013 da CBF, os times que se classificarem para as oitavas de final da Copa do Brasil não poderão disputar a competição continental.

Com isso, Botafogo, Santos, Cruzeiro, Inter-RS, Flamengo, Goiás e Atlético-PR estão fora da Sul-Americana. A partir da saída destes clubes, as vagas sobraram para times que subiram este ano para a Série A e não estejam mais na Copa do Brasil, como no caso do Vitória. Até mesmo o Sport, rebaixado em 2012 para a Série B em 17º lugar, conquistou a última vaga para a competição.Ve

Veja os cruzamentos dos times brasileiros na segunda fase da Sul-Americana (São Paulo entra apenas na terceira fase):

Sport x Náutico

Vitória x Coritiba

Criciúma x Ponte Preta

Portuguesa x Bahia

