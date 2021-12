Dupla Ba-Vi usa reservas em jogos fora de casa pelo Baianão

Domingão. Jogos com os maiores times do estado um atrás do outro. Empolgação? Salvador tomada pelo clima do futebol? Menos, muito menos.

Bahia e Vitória entram em campo neste domingo, 26, com equipes quase que totalmente reservas para a 9ª rodada do Campeonato Baiano. O foco de ambos, no momento, está voltado para a Copa do Nordeste, que já inicia seu mata-mata na próxima quarta-feira com a dupla na estrada.

Neste domingo, os dois clubes também atuam fora de casa. E em cidades bem distantes da capital baiana. O Tricolor viaja a Guanambi para encarar o Flamengo local (a 675 km de Salvador) às 16h. Logo depois, às 18h30, o Vitória enfrenta o Jacobina na cidade da Chapada Diamantina (a 340 km da capital).

A situação da dupla Ba-Vi no estadual é confortável. Principalmente a do Leão, que lidera a competição com um ponto de vantagem sobre o Flu de Feira e ainda tem um jogo a mais a fazer. O Esquadrão está em terceiro, três pontos atrás do Touro do Sertão, mas também com uma partida a menos e com saldo de gols superior – o Flu já atuou na rodada, uma semana atrás, e bateu o Atlântico por 1 a 0.

Mesmo em desvantagem na corrida para ter benefícios a partir das semifinais – quando os times de melhor campanha poderão decidir o mata-mata em casa e se classificar (ou, na final, conquistar o título) mesmo com igualdade no somatório das partidas de ida e volta – o Bahia foi mais radical na escolha dos atletas que enfrentam o Fla.

Nenhum titular do elenco tricolor entrará em campo em Guanambi. Todos serão preservados para o confronto com o Sergipe na próxima quarta-feira, às 21h45, em Aracaju. No sudoeste baiano, entretanto, vão atuar jogadores importantes como o atacante Edigar Junio, que retornou após dois meses de lesão no triunfo por 2 a 0 sobre o Fortaleza, pelo Nordestão, na última quarta. Ele entrou no segundo tempo e fez um gol.

Dois titulares

O técnico rubro-negro Argel Fucks deverá escalar sua equipe com ao menos dois titulares contra o Jegue da Chapada. O zagueiro Kanu – que, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, não poderá encarar o River, em Teresina, na quarta às 19h15 – é um deles.

O outro deve ser o volante José Welison, já que o reserva Uilliam Correia está suspenso como Kanu, mas pelo Campeonato Baiano.

O Leão terá como principais armas os atacantes Paulinho e André Lima. Ambos já figuraram no time principal e o último deles é vice-artilheiro do Vitória na temporada, com cinco gols. Titular, Kieza já soma oito bolas na rede.

Jacobina x Vitória - 9ª rodada da primeira fase do Campeonato Baiano

Local: Estádio Municipal José Rocha, em Jacobina (BA)

Quando: Domingo, 26, às 18h30

Árbitro: Johnn Herbert Alves Bispo

Assistentes: Alessandro Álvaro Rocha de Matos e Marcos Welb Rocha de Amorim.

Jacobina - Waldson, Adalberto, Edi, Allyson e Caíque; Tiago, Marcelo e Vitinho; Madisson, Marcelo Pano e Dadai. Técnico: Duzinho.

Vitória - Caíque, Norberto, Vinícius, Kanu e Euller; José Welison, Bruno Ramires e Cárdenas; Paulinho, Pineda e André Lima. Técnico: Argel Fucks.

Flamengo de Guanambi x Bahia - 9ª rodada da primeira fase do Campeonato Baiano

Local: Estádio Municipal 2 de Julho, em Guanambi (BA)

Quando: Domingo, 26, às 16h

Árbitro: Emerson Ricardo de Almeida Andrade

Assistentes: José Carlos Oliveira dos Santos e Edevan de Oliveira Pereira.

Flamengo de Guanambi - Pavão, Van, Teles, Java e Tom; Galhardo, Diego Serra e Rafael; Jô, Deon e Josy. Técnico: Fernando Dourado.

Bahia - Anderson, Wellington Silva, Lucas Fonseca, Rodrigo Becão e Juninho Capixaba; Renê Júnior, Matheus Sales e Diego Rosa; Maikon Leite, Edigar Junio e Gustavo. Técnico: Guto Ferreira.

adblock ativo